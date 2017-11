22ème Concours de Création d’Entreprise : le lauréat 2017

Actualité

Communiqué de presse

Les membres du Jury ainsi que les lauréats du 22ème Concours de Création d’Entreprise organisé par la Jeune Chambre Économique de Monaco. © Manuel Vitali - Direction de la Communication

A l’occasion de la clôture du salon « Monaco Business » ce mardi 14 novembre 2017, M. Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement, Ministre des Finances et de l’Économie, a remis le Prix du Gouvernement Princier au vainqueur de la 22ème édition du Concours de Création d’Entreprise organisé par la Jeune Chambre Économique de Monaco.

Cette année, le Jury - composé de représentants des secteurs privé et public - a décerné le Prix du Gouvernement Princier – dont le montant s’élève à 40.000 € - à Robert Boisbouvier, pour son entreprise PAPYRUS, tout récemment créée. Le jeune monégasque a mis en place une plate-forme internet qui met en relation des actifs diplômés et des étudiants, afin de permettre à ces derniers de bénéficier de sessions personnalisées d’orientation académique et professionnelle.

Le 2ème Prix, décerné par la Jeune Chambre, et dont le montant s’élève à 21.000€, est cette année accordé à un autre jeune monégasque, Sacha Savoca, pour l’entreprise qu’il a lui aussi créée en 2017. « LINK YOUR LEISURE » est une application numérique visant à faciliter l’organisation et l’accès aux loisirs dans une région donnée, mettant ainsi en valeur les acteurs du tourisme et de loisirs concernés. Cette jeune entreprise a par ailleurs été retenue par le Jury de Monaco Tech lors de sa dernière sélection.

Jean Castellini lors de la remise de chèque à Robert Boisbouvier (à gauche), lauréat de ce concours et fondateur de l’entreprise PAPYRUS. © Manuel Vitali - Direction de la Communication

Enfin, le Jury a décidé de soutenir également le projet d’entreprise de la jeune Melahat Zorlu en lui attribuant le Prix Coup de Cœur « Athos Partners » pour son projet « SIGN ME UP », dont l’objectif est de proposer en Principauté, des formations et des services en langue des signes.

Lors de son allocution, le Conseiller de Gouvernement, Ministre des Finances et de l’Économie, a félicité l’ensemble des candidats et a salué le travail fourni par les équipes de la Jeune Chambre Économique de Monaco, qui avec professionnalisme et énergie, mettent en œuvre de très nombreuses actions, tout au long de l’année, en faveur de l’entreprenariat et de la jeunesse de la Principauté.