5 juin 2017 : Journée mondiale de l'Environnement "Rapprocher les gens de la nature"

Actualité

Communiqué de presse

La Journée mondiale de l'Environnement est célébrée le 5 juin de chaque année par les Nations Unies pour encourager l'action mondiale en faveur de la protection de l'environnement. Largement célébrée dans plus de 100 pays depuis son lancement en 1974, elle est devenue une plate-forme mondiale de sensibilisation du public. Chaque journée mondiale de l'environnement est organisée autour d'un thème visant à mettre en lumière une préoccupation environnementale particulièrement urgente. La thématique de cette année, " Rapprocher les gens de la nature ", répond à un double objectif : impulser, dès le plus jeune âge, une prise de conscience solidaire sur l’importance de renforcer son lien à la nature - à la campagne ou dans les villes - et devenir un agent du changement.

La gestion du patrimoine naturel est d'ailleurs l'un des axes de la politique environnementale du Gouvernement Princier. Elle s’inscrit à la fois dans le respect des Conventions internationales dont Monaco est Partie et au travers de multiples actions réalisées par différents Services du Gouvernement (plus de précisions en pièce jointe).

A noter qu'à l’occasion de cette Journée mondiale de l'Environnement, les bus de la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) seront gratuits lundi 5 juin. Profitez-en !

Contact : environnement@gouv.mc

Plus d’informations : www.worldenvironmentday.global/fr

#JournéemondialedelEnvironnement

Journée mondiale de l'Environnement, les actions du Gouvernement (190,52 ko)