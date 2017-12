6ème édition des Trophées du Club de l’Eco Monaco

Actualité

Dépêche

Jean Castellini, Marie-Pierre Gramaglia et Jacques Boisson, Secrétaire d’État et représentant de S.A.S. le Prince Albert II, aux côtés des lauréats © Direction de la Communication - Manuel Vitali

Mardi soir avait lieu la remise des Trophées du Club de l'Éco Monaco 2017, organisée par le Monaco Economic Board (MEB) et en partenariat avec le Groupe Nice-Matin. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie et Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Équipement de l’Environnement et de l’Urbanisme ainsi que de nombreuses personnalités.

Au total 6 Trophées (« Manager de l’année », « International », « Développement durable », « Made in Monaco », « Innovation » et « Prix spécial du Jury ») ont été décernés afin de récompenser les entrepreneurs remarquables de la Principauté qui contribuent à promouvoir l’excellence monégasque dans leur secteur d’activité.

Dans un premier temps, Marie-Pierre Gramaglia a remis le prix du « Développement durable » à l’entreprise SEMCO, spécialisée dans le packaging et l’emballage éco-responsable. Jean Castellini a ensuite remis le trophée du « Made In Monaco » à COTY-LANCASTER, leader mondial dans le secteur de la crème solaire et le « Prix spécial du Jury » à ESPEN OEINO INTERNATIONAL, une entreprise d’architecture et de design naval.