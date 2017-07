Baccalauréat 2017

Actualité

Communiqué de presse

Les résultats du 1er groupe de cette édition 2017 du baccalauréat confirment la qualité des enseignements proposés aux élèves de la Principauté avec un taux de réussite global supérieur à 94 %, avec 311 mentions sur 420 élèves dont, 75 mentions "TB", 81 mentions "B" et 155 mentions "AB".

Dans les séries générales, de très belles performances ont ainsi été enregistrées par les élèves des Lycée Albert 1er et François d’Assise – Nicolas Barré avec un taux de réussite de 94.92 % et 197 mentions pour 255 candidats, dont 70 mentions"TB", 55 mentions "B" et 72 mentions "AB".

La voie technologique enregistre de très bons résultats avec un taux de réussite globale de 90.28 % :

• Au Lycée Albert 1er, les élèves ont atteint un taux de réussite de 100% pour la série STI2D et de 97.50 % pour la série STMG.

• Les élèves de BTN du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco ont obtenu un taux de réussite de 66.67 % avant les épreuves du second tour.

En ce qui concerne les Baccalauréats Professionnels des secteurs hôtelier, industriel et tertiaire, de très belles prestations ont été réalisées par les élèves du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco avec un taux global de réussite de 92.55 % dont 60 mentions, les séries "Cuisine", "Commerce" et "Commercialisation et Services en Restauration" obtenant, quant à elles, 100 % de réussite.

Dans l’enseignement supérieur, les élèves du BTS Hôtellerie du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco ont enregistré des résultats stables dont 91.67 % de réussite pour l’option A.

Pour le Lycée Albert 1er, les élèves du BTS "Comptabilité et Gestion des Organisations" obtiennent un taux de réussite de 94.4 %, ceux du BTS "Assistant de Manager" réalisent un 100 % de réussite, 3 d’entre eux se plaçant par ailleurs dans les 4 meilleurs résultats enregistrés dans l’Académie de Nice.

Le haut niveau des résultats de cette édition 2017 témoigne, une fois encore, de la qualité de l’enseignement délivré par la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports de la Principauté, de l’engagement des personnels de direction et de l’ensemble de la communauté éducative dans la mise en œuvre de la politique du Gouvernement Princier dans le domaine de l’Education.