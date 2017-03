CHPG : le nouveau visage de la Chirurgie ambulatoire

Actualité

La chirurgie ambulatoire, chirurgie programmée permettant généralement la sortie du patient le jour même, évolue au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Avec l'acquisition de 5 nouvelles places ouvertes depuis le 31 janvier dernier, soit 19 places au total, l’unité dirigée par le Pr. Isabelle Rouquette a la vocation d'offrir une prise en charge globale, efficace et sécuritaire des patients, appelée Réhabilitation Améliorée après Chirurgie (RAC).

« Cette approche correspond à une organisation spécifique des soins selon la notion de « chemin clinique » centrée autour du patient, qui joue un rôle actif dans la démarche » explique le Pr Isabelle Rouquette.

Ainsi, toute une série de mesures pré, per et post opératoires (médicales, de soins infirmiers, de kinésithérapie et nutritionnelles) sont prises, afin d’améliorer la réhabilitation du patient et lui offrir une meilleure convalescence.

En plus de l’offre existante (Endoscopies digestives, Ophtalmologie, etc.), le CHPG va désormais pouvoir proposer aux patients la prise en charge ambulatoire de nouveaux actes de chirurgie, avec une sortie précoce et une coordination du suivi à domicile.

Par ailleurs, fidèle aux valeurs d’hôtellerie-restauration du CHPG, le service de Chirurgie Ambulatoire décline à son tour un confort et une prestation hôtelière de haute qualité pour le bien-être de ses patients.