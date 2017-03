Colloque Ramoge, pour une gestion raisonnée des mouillages

Actualité

Fréquentation estivale de la baie de par les chaines de mouillage – Pampelonne ©ULMflyingsafari

Dans le cadre de la " Monaco Ocean Week", l’Accord RAMOGE organise un colloque, intitulé " RAMOGE, pour une gestion raisonnée des mouillages ". Cet évènement se tiendra vendredi 31 mars 2017 au Musée Océanographique de Monaco et accueillera les principaux acteurs de la plaisance de la zone RAMOGE.

La zone RAMOGE est une des régions des plus touristiques et constitue une destination privilégiée pour le yachting, de la petite à la grande plaisance. La problématique diffère selon la zone côtière ; en région Ligurie, elle concerne plus particulièrement la petite plaisance, alors que les côtes de la région Provence Alpes Côte d’Azur et celles de Monaco sont plus exposées à la grande plaisance. De fait , la fréquentation de ces côtes ne cesse d’augmenter d’année en année si bien que cette sur-fréquentation de certaines zones de mouillage constitue une menace pour les écosystèmes des petits fonds d’algues ou de roches. En effet, l’ancrage intensif et répétitif dégrade les habitats particulièrement fragiles tels que l’herbier de Posidonies et le coralligène.

Face à cet enjeu, l'Accord Ramoge a décidé de réunir les différents gestionnaires et usagers de ces zones afin qu'ils apportent leurs témoignages en présentant les outils qu’ils utilisent afin de gérer les zones de mouillage très fréquentée, dans le respect du milieu marin.

A partir des problématiques spécifiques aux zones côtières qui seront évoquées par chaque pays partie à l’Accord, grâce aux contributions de la région Ligurie, la Préfecture maritime de la Méditerranée, et la Direction des Affaires maritimes de Monaco, les intervenants et principalement les gestionnaires des aires marines protégées témoigneront et partageront leurs expériences respectueuses du milieu marin., tant sur les pratiques que sur les techniques de mouillage.

Les échanges avec les participants permettront de mieux comprendre cette problématique en vue d’orienter à terme, la plaisance et ses mouillages vers une gestion durable.

L'îlé de Gallinara ©Regione Liguria

* La première édition de la Monaco Ocean Week se tiendra du 30 mars au 4 avril 2017. Elle a pour ambition de mettre en lumière les actions que mène Monaco en faveur de la protection des Océans. L’Evénement réunira les acteurs clefs du monde de la mer, monégasques et internationaux qui se mobilisent pour préserver la durabilité des Océans. Éveiller les consciences de nos contemporains, tel est l’objectif de la Semaine des Océans où politiques, décideurs, scientifiques et économistes viendront débattre, pour penser et trouver les solutions de demain afin de sauver les Océans www.monacooceanweek.org .

Signé en 1976, l’Accord RAMOGE a pour mission de protéger des eaux du littoral méditerranéen. Il s'inscrit dans le cadre de la Convention de Barcelone et du Plan d'Action pour la Méditerranée qui en découle. A l’origine, la zone de compétence s’étendait de Saint-Raphaël en France, jusqu’à à Gênes en Italie, incluant Monaco. En 1981, elle s’élargit de Marseille à La Spezia, pour mieux prendre en considération les découpages administratifs de chacun des Etats. Ainsi, les régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Ligurie sont pleinement incluses dans le périmètre de l’Accord.

L'Accord RAMOGE est un instrument qui permet aux trois pays partie de constituer une zone pilote de lutte contre la pollution et de préservation du milieu marin, dans sa zone de compétence. Cet Accord RAMOGE symbolise une nouvelle approche de préservation du milieu marin et introduit la notion de coopération et de solidarité sous-régionale, tant sur le plan scientifique, technique, juridique qu’administratif. Il permet aux trois Etats d’arrêter ensemble les actions à conduire pour une gestion intégrée du littoral. L’ensemble des travaux de l’Accord visent à améliorer la connaissance et de préserver le milieu marin et côtier.

Depuis 1993, l’Accord a aussi développé un volet opérationnel, instituant un plan d’intervention commun aux trois pays, pour la lutte contre les pollutions marines d’origine accidentelle, nommé le plan Ramogepol. L’accord RAMOGE mène aussi des actions de sensibilisation auprès des usagers de la mer ainsi vers le grand public pour les encourager à des comportements respectueux du milieu marin et de la biodiversité.

Dégradation de l’herbier de Posidonie - ©Florent Beau Observatoire marin CCSGT

