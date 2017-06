Concours de la langue française de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques

Actualité

Chaque année, l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques organise un concours invitant les élèves francophones de nombreux pays à rendre hommage à la langue et à la culture françaises.

Au titre de l’édition 2017 de ce concours, une trentaine de collégiens et de lycéens de la Principauté a participé à l’élaboration de poèmes, de nouvelles ou de dissertations témoignant ainsi de leur attachement à ce patrimoine culturel et linguistique.

En étroit partenariat avec la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, placée sous la responsabilité de Mme Isabelle BONNAL, les Proviseurs et les Principaux des établissements d’enseignement public et privé, les professeurs de Lettres, et l’AMOPA, ont préparé les élèves aux épreuves de ce concours. Les trois catégories suivantes sont récompensées :

- Le prix d’expression écrite de langue française,

- Le prix de la jeune poésie,

- Le prix Maupassant de la jeune nouvelle.

Le Collège Charles III, l’établissement François d’Assise-Nicolas Barré et le Lycée Albert 1er se sont pleinement mobilisés pour ces épreuves ; en témoigne la participation de 8 classes de la 6ème à la 1ère L .

Au terme d’une sélection difficile de copies souvent de grande qualité, 4 productions écrites ont finalement été retenues.

- Charlotte THIBAUDIN de 6ème 2, du Collège Charles III emporte le premier prix d’expression écrite.

- Romane BOURBON de 4ème E du Collège-Lycée François d’Assise-Nicolas Barré, et Chloé STEFANELLI de 2nde4 du Lycée Albert Ier, imposent leur établissement dans la catégorie « Prix Maupassant de la jeune nouvelle ».

- Enfin, un Accessit spécial a été attribué à Monica MINAZZO, élève de 6ème au collège Charles III dans la catégorie « Expression écrite de la langue française ».

Monsieur Alain DORATO, Président de l’AMOPA a tenu à rendre hommage aux élèves primés en organisant à la Sorbonne à Paris une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Monsieur Gilles PECOUT, Recteur de l’Académie de Paris, Chancelier des Universités et de Monsieur Michel BERTHET, Président national de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques.

Son Excellence Monsieur Claude COTTALORDA, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S.A.S le Prince de Monaco a honoré de sa présence cette très belle cérémonie et a remis les prix aux lauréates qui ont concouru pour la Principauté de Monaco.

Les 4 élèves qui se sont brillamment distinguées au titre de l’édition 2017 de ce concours ont également été récompensées en Principauté à l’occasion d’une cérémonie conviviale qui s’est déroulée le 7 juin dernier à l’auditorium du collège Charles III.

Étaient présents, Mme Laurence GUAZZONNE, Chargée de Mission au sein de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, M. LOHEST, 1er Conseiller représentant S.E. Mme l’Ambassadeur de France en Principauté, M. Alain DORATO, Président de l’AMOPA accompagnés de membres du Bureau de cette association, les chefs d’établissement et les professeurs de Français. Tous ont félicité les élèves et leurs familles à cette occasion.