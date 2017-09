Conférence de presse du Ministre d'Etat

Actualité

Dépêche

Direction de la Communication/Manuel Vitali

Serge Telle, accompagné de Robert Colle, Secrétaire Général du Gouvernement, a reçu la presse cette après-midi. Plusieurs thèmes ont été abordés :

En premier lieu, le Ministre d'Etat a évoqué le dossier des Jardins d'Apolline, une priorité absolue pour le Gouvernement : "nous ne sommes pas dans une logique d'économie mais bien dans une logique d'action". Il a rappelé que tout était mis en œuvre pour trouver des solutions appropriées. Sur le volet judiciaire, il a précisé que l'assignation en référé a été effectuée le 21 juillet et qu'un expert a été désigné pour se prononcer sur les causes des dysfonctionnements, les responsabilités, le chiffrage et l'évaluation du préjudice subi par l'Etat. L'expertise, commencée le 1er septembre, n'entravera pas les travaux qui seront menés en parallèle.

Le Ministre d'Etat est ensuite revenu sur le Budget rectificatif. S'inscrivant dans la droite ligne du Budget primitif voté à l'automne 2016, il reflète la maîtrise des dépenses publiques voulue par le Gouvernement. S'agissant des dépenses liées aux Jardins d'Apolline, un compte spécial du Trésor a été ouvert. Il permettra notamment de garder une traçabilité des sommes engagées.

Enfin, bien que les chiffres du mois d'août ne soient pas encore connus, Serge Telle a confirmé les bons résultats du tourisme pour la saison estivale avec un taux d'occupation estimé à 85 %. Pour le mois de juillet, le prix de la nuitée s'est maintenu à 386 euros par rapport à 2016 et le taux d'occupation a atteint 78,72 %.