Des barquettes de Saint Jean en baie de Monaco

Actualité

Dépêche

Depuis la semaine dernière, les eaux maritimes et portuaires de la Principauté ont vu arriver, en grand nombre, des « barquettes de Saint Jean » (Velella velella),

petites méduses ayant l'aspect d'un bateau de quelques centimètres de long muni d'une voile triangulaire.

Ce matin, des nappes compactes de couleur brune se sont concentrées en baie de Monaco et à l’entrée du Port Hercule. A cette période de l’année, leur présence se renouvelle en plus ou moins grande quantité et ne dure que quelques jours, leur durée de vie étant assez courte.

A l'intérieur des ports, pour éviter une trop forte concentration, les barquettes de Saint Jean sont ramassées dans la mesure des possibilités.