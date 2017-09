Deux temps forts pour la rentrée scolaire 2017/2018

Actualité

Dépêche

© Manuel Vitali - Direction de la Communication

Isabelle Bonnal, Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, accompagnée de Marie-Cécile Moren, Directeur Adjoint, s’est rendue ce matin au Collège Charles III et à l’École de la Condamine, afin de suivre au plus près cette nouvelle rentrée scolaire, marquée notamment par deux temps forts.

Au Collège Charles III, la rentrée s’est déroulée dans une ambiance musicale. Les élèves de l’ensemble des classes (de la 6e à la 3e) ont ainsi eu le privilège, lors de leur arrivée pour l’appel, de bénéficier d’un accueil en musique. Un groupe de l’Académie de Musique et Théâtre Rainier III, composé de trois musiciens (guitare, basse et batterie), dirigé par Ludovic Tallarico (professeur à l’Académie), a interprété des airs célèbres de jazz.

© Manuel Vitali - Direction de la Communication

A l’École de la Condamine, Mme Isabelle Bonnal a pu se rendre compte de la mise en place du code vestimentaire destiné aux classes de CP, CE1 et CE2. Conformément à la demande faite aux parents, les élèves avaient tous revêtu le polo blanc portant le blason de l’école, exprimant ainsi leur appartenance à l’école de la Condamine et mettant en avant l’identité monégasque.