Didier Gamerdinger a rendu visite au personnel du Centre Plati, pôle médico-psychologique pour enfants et adolescents

Placé sous la tutelle de la Direction de l’Action Sanitaire, le Centre Plati prend en charge des enfants domiciliés ou scolarisés en Principauté, présentant des difficultés psychologiques ou des troubles des apprentissages.

Le Centre Plati se compose de 3 unités :

- le Centre Médico-Psychologique (CMP)

- le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)

- le Centre de Dépistage des Troubles des Apprentissages (CDTA)

Le Docteur Filippo Giulioni pédopsychiatre, est responsable du Centre Médico-Psychologique (CMP) dont la mission est d’aider les enfants souffrant de troubles psychologiques. Composé d’une équipe de 12 personnes, le CMP offre une prise en charge individuelle entre l’enfant et un thérapeute. Ce sont près de 333 enfants et adolescents qui bénéficient du suivi adapté de ces professionnels.

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) et le Centre de Dépistage des Troubles des Apprentissages (CDTA) sont sous la responsabilité du Docteur Marcelline Renaud-Yang, pédopsychiatre. Ils accompagnent 200 enfants par an orientés par un médecin scolaire, un médecin de ville ou via le CHPG.

Le CATTP est constitué d’une équipe pluridisciplinaire de 11 personnes et effectue une prise en charge de groupes thérapeutiques avec d’autres jeunes.

Créé fin 2012, le Centre de Dépistage des Troubles des Apprentissages (CDTA) compte aujourd’hui 28 groupes thérapeutiques. Il permet d’anticiper et de dépister les troubles d’apprentissage des enfants ayant des difficultés de socialisation.

Le Docteur Renaud-Yang précise qu’il s’agit ici de « travailler la socialisation des enfants avec des techniques émotionnelles » qui aident l’enfant à décrypter ses émotions afin de mieux se concentrer.

Les parents, en leur qualité de décideurs, sont régulièrement tenus au courant de l’évolution de l’enfant. Comme le rappelle le Conseiller, « Les Parents sont partenaires actifs et attentifs du suivi des enfants ».

Plus d’informations sur le lien suivant :

http://service-public-particuliers.gouv.mc/Social-sante-et-famille/Etablissements/Sante/Pole-Medico-Psychologique-pour-Enfants-et-Adolescent

Le Centre Médico-Psychologique (CMP)

9 bis, rue PLATI, accès par la Rue Joseph BRESSAN (Ancienne école maternelle PLATI)

Tél : 98 98 46 64

Lundi - jeudi : 9h00 - 18h30

Vendredi : 9h00 - 16h30

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) et le Centre de Dépistage des Troubles des Apprentissages (CDTA)

7, rue PLATI

Tél : 98 98 43 60

Lundi - vendredi : 8h30 - 17h00