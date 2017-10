Diplomatie – Accréditations Chypre – Pologne – République slovaque – Nouvelle-Zélande

Actualité

Dépêche

Autour de M. Gilles Tonelli Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération : S.E. Mme Jane Coombs, Ambassadeur de la Nouvelle-Zélande et S.E. M. Tomasz Mlynarski, Ambassadeur de la République de Pologne à gauche, S.E. M. Igor Slobodnik, Ambassadeur de la République slovaque et S.E. M. Pantelakis D. Eliades, Ambassadeur de la République de Chypre ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Jeudi 19 octobre 2017, Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a reçu, lors d’un déjeuner organisé à l'Hôtel Hermitage, S.E. M. Pantelakis D. Eliades, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Chypre ; S.E. M. Tomasz Mlynarski, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Pologne ; S.E. M. Igor Slobodnik, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République slovaque et S.E. Mme Jane Coombs, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Nouvelle-Zélande, qui ont présenté, dans la matinée, leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Souverain.

S.E. M. Pantelakis D. Eliades rejoint le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) en 1989. En 1995, il est nommé aux Affaires politiques du MAE. Par la suite, il occupe les postes de Premier Conseiller et Chef de mission adjoint à l'Ambassade de Chypre à Rome. En 2003, il est nommé représentant de Chypre auprès du Comité politique et de sécurité de l'Union européenne à Bruxelles, puis devient Directeur du Département de Politique Etrangère et de Sécurité commune du MAE. En 2008, il est promu Ambassadeur en Allemagne.

S.E. M. Tomasz Mlynarski poursuit un parcours professionnel au sein de l'Institut d'Etudes politiques et de Relations internationales à l'Université de Cracovie, entre 2006 et 2012. A partir de 2006, il occupe également les fonctions de PDG des Editions musicales polonaises, puis celles de Membre du Conseil de Surveillance de la Fondation "Fonds de Coopération". Spécialisé dans la problématique de l'intégration européenne, de la sécurité énergétique et de la politique étrangère, S.E. M. Tomasz Mlynarski a donné de nombreuses conférences scientifiques.

S.E. M. Igor Slobodnik est nommé Ambassadeur de la République slovaque, à Londres, en 1997. En 2001, il prend la Direction générale des Affaires politiques du Ministère de la Défense, puis celle des Affaires politiques du MAE, en 2008. Au sein du Ministère des Affaires étrangères et européennes, il occupe le poste de Secrétaire d'Etat, en 2015, et devient responsable de la division Proche et Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne, en 2016. Il a été également Ambassadeur à Berlin et à Bruxelles.

S.E. Mme Jane Coombs est nommée Conseillère économique en 1999, puis Directrice adjointe à la Division de l'Environnement en 2003. Elle est promue successivement Ambassadeur de Nouvelle-Zélande à Séoul, en 2005, et Chef de mission adjointe à l'Ambassade à Washington, en 2009. Elle occupe le poste de Directrice générale à la Division des Amérique, à partir de 2012, et à la Division Asie du Nord-Est du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, à partir de 2015.