La Commission d’Insertion des Diplômés au service de la jeunesse monégasque

Monaco, le 19 octobre 2017- Dans le cadre de la Commission d’Insertion des Diplômés (C.I.D.), S.E. M. le Ministre d’Etat a accueilli, en sa résidence, les responsables d’entreprises signataires du protocole d’accord relatif à l’insertion dans la vie active des jeunes diplômés monégasques et résidents. Etaient présents également : les Conseillers de Gouvernement, la Cellule exécutive de la Commission d’Insertion des Diplômés, les jeunes diplômés ayant trouvé un emploi grâce à la C.I.D., ainsi que des personnalités issus du monde politique, économique et social.

Créée en février 2010 par le Gouvernement Princier, la Commission d’Insertion des Diplômés répond au souhait de S.A.S. le Prince Souverain de conserver en Principauté la richesse intellectuelle de sa jeunesse et de permettre le retour à Monaco des diplômés expatriés qui le désirent.

Placée sous l’autorité de M. Didier Gamerdinger, Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et la Santé, et animée par Mme Maryse Battaglia, la cellule exécutive a pour mission d’accompagner les jeunes diplômés monégasques et enfants du pays, de favoriser la mise en place de passerelles et de nouer des contacts privilégiés avec les entreprises dans le but de permettre leur accès aux emplois privés qualifiés du pays.

Dans son allocution, S.E. M. le Ministre d’Etat a tenu à remercier chaleureusement les représentants des 145 entreprises qui ont accepté de concrétiser ce partenariat en faveur de la jeunesse. Il a également souhaité rendre hommage au travail de qualité fourni par la Cellule exécutive, qui après 7 années de fonctionnement, présente un bilan très positif :

Plus de 1000 jeunes diplômés reçus dans le cadre d’un entretien individualisé permettant - dans l’immédiat ou à l’issue de leur formation - de bénéficier de cet accompagnement.

230 diplômés obtenant un emploi correspondant à leurs qualifications, dont 118 monégasques.

163 diplômés bénéficiant d’un stage exigé par leur cursus de formation.

Enfin, 200 jeunes diplômés reçus par des professionnels, recueillant ainsi, durant leur parcours universitaire, de précieux conseils sur certaines spécialisations.

S.E. M. Serge Telle a rappelé la nécessité d’agir en amont pour une meilleure insertion des diplômés. La Commission d’Insertion des Diplômés a ainsi été en mesure d’organiser le 17 janvier 2017, à l’Auditorium Rainier III, la 6ème « après-midi découverte professionnelle » destinée aux élèves des classes terminales de la Principauté. Avec le soutien du Conseiller-Ministre pour l’Intérieur, Patrice Cellario, et en collaboration avec la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, cette journée portait sur les secteurs générateurs d’emplois à Monaco : l’hôtellerie, la santé, les métiers de la banque, l’expertise comptable, le yachting, la profession de Juriste de Banque, l’informatique lié aux nouvelles technologies, la fonction publique monégasque, l’ingénierie et la construction en Principauté.

Grâce à l’ensemble de ces actions, couplées à celles du Service de l’Emploi, les jeunes de la Principauté mettent toutes les chances de leur côté pour bâtir leur avenir.