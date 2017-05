Lancement du projet Data+

Actualité

C'est dans le cadre de la Politique de transition énergétique du Gouvernement que Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, et Thomas Battaglione, Administrateur Directeur Général de la SMEG, ont présenté à la presse ce projet qui permettra d'optimiser les connaissances sur les consommations d'énergie en Principauté et d'identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre.

Le 8 mai 2017 sera en effet lancée cette grande enquête anonyme de consommation de l'énergie. 20% de la population de Monaco (environ 5000 résidents, suffisamment pour que le panel soit hétérogène) recevra par courrier un questionnaire Data+. Une version en ligne du questionnaire fournira instantanément au client une répartition de ses usages de l'énergie.

Cette 1ère phase du projet se terminera le 14 juillet. Le processus se poursuivra en revanche sur plusieurs années : l’ensemble de la communauté monégasque sera en effet progressivement sollicité.

En conclusion à un échange avec les médias présents, Marie-Pierre Gramaglia et Thomas Battaglione ont rappelé que seule une chaine complète - optimisation des gestes au quotidien, politique publique forte et actions des professionnels de l'équipement - permettra d'atteindre l'objectif ambitieux, fixé par S.A.S. le Prince Souverain, d'un Monaco décarboné.

