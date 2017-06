Le MGTO de New York reçoit le « Platinum Partner Award » pour l’excellence de ses services

Actualité

Communiqué de presse

Le Monaco Government Tourist Office (MGTO), antenne de la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco (DTC) à New York, s’est récemment vu attribuer une distinction. Les lecteurs du magazine INCENTIVE ont choisi de lui décerner le prestigieux « Platinum Partner Award 2017 » au travers d’un vote en ligne qui s’est déroulé au printemps et qui récompense l’excellence des services offerts à ses clients dans l’industrie de l’Incentive.

Les prétendants à ce prix, qui célèbre son vingt-cinquième anniversaire cette année, ont été sélectionnés par les décideurs les plus qualifiés du secteur privé. Ce prix récompense les destinations et les prestataires de services qui ont joué, selon eux, un rôle primordial dans la motivation de leurs employés et de leurs clients au cours de l’année précédente.

Les lauréats sont élus sur les critères suivants : destination, établissement ou service voyage, qualité et degré de professionnalisme, degré de crédibilité et de soutien promotionnel. La liste complète des gagnants sera publiée dans l’édition juillet/août 2017 du magazine INCENTIVE et sur le site internet : IncentiveMag.com.

Cindy Hoddeson, Directrice du MGTO en Amérique du Nord, explique que des initiatives telles que les forfaits garantis en dollars et le remboursement de la TVA sur les frais d’hébergement et de restauration, en plus de la qualité du service, encouragent les organisateurs d’événements à noter Monaco de façon aussi positive. Cindy précise également que « cette distinction récompense aussi un service attentionné et sur-mesure ».