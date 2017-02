Le Monte-Carlo Rolex Masters 2017 présenté à la presse

Actualité

Dépêche

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Zeljko Franulovic, Directeur du tournoi, a dévoilé aujourd'hui les grandes lignes de la prochaine édition du Monte-Carlo Rolex Masters qui se déroulera du 15 au 23 avril 2017 sur les légendaires terrains en terre-battue du Monte-Carlo Country Club.

Organisé par la Société Monégasque pour l’Exploitation du Tournoi de Tennis, le Monte-Carlo Rolex Masters est le premier tournoi européen de la catégorie des ATP World Tour Masters 1000.

Après avoir dévoilé un nouveau logo et une nouvelle charte graphique qui illustrent les liens très étroits entre le tournoi et son sponsor-titre Rolex, M. Franulovic a annoncé l'inscription de Novak Djokovic et Rafael Nadal, le nonuple vaiqueur du Tournoi, ainsi que plusieurs autres membres du top 10.

Il a notamment indiqué que "tous les indicateurs actuels nous annoncent que cette année, le Court Rainier III, le Court des Princes et les courts annexes seront complets plusieurs jours" et a conseillé au public de procéder au plus vite à leurs réservations sur le site officiel www.montecarlorolexmasters.mc .