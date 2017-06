Le Raid Mercantour Dream Warrior arrive en Principauté

Actualité

Communiqué de presse

Après 6 jours de raid en milieu montagneux entre Saint-Dalmas-de-Tende et Menton, le Raid Mercantour Dream Warrior, organisé par l'association "Au-delà de nos handicaps", s'apprête à arriver sur la place du Palais le samedi 1er juillet à 18h.

12 blessés, dont 9 militaires et 3 civils parmi lesquels un Monégasque, parcourent actuellement les pistes militaires construites pendant la Seconde Guerre Mondiale entre la France et l'Italie à bord de petits quads électriques, les "Mobiles Dream", bijoux de technologies, ou de VTT électriques. Ils bénéficient de l'appui et des conseils de 3 participants du Raid Dream Vercors 2015 réalisé dans des conditions similaires.

Les équipes sont composées de militaires paraplégiques ou amputés des membres inférieurs, de militaires atteints de blessures psychiques et de jeunes adultes civils atteints de handicaps acquis.

"Au-delà de nos handicaps" est une association née de l'expérience de plusieurs de ses membres en matière d'accompagnement du handicap, notamment dans les domaines sportifs et d'accessibilité : elle a pour objectif de soutenir et de favoriser la reconstruction, l'émancipation et la réinsertion sociale des personnes handicapées du monde civil comme de la Défense, en particulier par la pratique d'activités de pleine nature.

Plusieurs entités monégasques ont contribué à la réalisation de cette opération : le Palais princier, la Direction de la Force publique, la Fondation Prince Albert II, la Direction de la Jeunesse et des Sports, la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales, le Centre Hospitalier Princesse Grace et le Yacht Club de Monaco.

Rappelons que le parrain de l'association est Philippe Croizon, amputé des bras et des jambes, qui a traversé à la nage en 2010 la Manche et qui vient de boucler l'édition 2017 du "Dakar" en Argentine.

Site internet : http://www.mercantourdreamwarriors.audelahandicaps.fr/