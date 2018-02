Le « bien-être » monégasque à l’honneur à New York

Actualité

Communiqué de presse

La soirée sur le thème du « bien-être » aux thermes gréco-romains «AIRE Ancient Baths » de New York © DR

Dans le cadre de la stratégie de la Principauté axée sur le tourisme durable et responsable, le bureau new-yorkais de la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC) a organisé récemment une soirée sur le thème du « bien-être » aux thermes gréco-romains «AIRE Ancient Baths » de New York.

Cet évènement, auquel vingt-quatre journalistes ont assisté, était l’occasion de rappeler l’histoire des bains thermaux de Monaco, de la création de l’Établissement des Bains en 1860 à l’actuel joyau technologique des Thermes Marins Monte-Carlo.

Cindy Hoddeson, Directrice du bureau du Tourisme de Monaco en Amérique du Nord, a présenté l’offre en matière de soins et de « bien-être » en Principauté. Mme Hoddeson a également annoncé que Monaco est la toute première destination et un des membres fondateurs de la « Wellness Tourism Association ».

Par ailleurs, deux partenaires se sont joints à cet évènement, Kusmi Tea et le Spa Métropole by Givenchy. Une petite plante succulente invitant à découvrir le Jardin Exotique de Monaco et rappelant l’engagement environnemental de la Principauté a été offerte aux convives.

Étaient présents des journalistes indépendants et des rédacteurs de célèbres médias américains, comme The New York Times, CNN Travel, Forbes, Harper’s Bazaar, Robb Report, USA Today, People Magazine, Food Network, Bon Appétit ou encore Departures.