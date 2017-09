Marie-Pierre Gramaglia remet leur diplôme aux élèves d'EURECOM

Actualité

Communiqué de presse

Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Marraine de la promotion 2017 des étudiants d’EURECOM, présidait, samedi 23 septembre dernier, la cérémonie de remise des diplômes pour l'année 2016/2017.

Remise des diplômes EURECOM Crédit photo: © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Dans son intervention, Marie-Pierre Gramaglia soulignait : « En tant que Ministre, mais aussi mère de famille, et pour vous tous Marraine de promotion, je veux dire à quel point votre diversité est votre richesse. C’est aussi l’expression d’un monde apaisé, résolument tourné vers l’avenir. J’ajouterai que je suis particulièrement heureuse d’avoir été la Marraine d’une promotion un peu plus féminisée que d’habitude, avec 36 étudiantes sur un total de 156 ». Puis elle concluait : « Au terme de ce cursus, beaucoup d’entre vous ont hâte de démarrer dans la vie active afin de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Le monde, désormais, vous appartient. Rêvez-le, imaginez-le et façonnez-le tel que vous voudriez qu’il soit ».

Lors de la cérémonie, le Conseiller-Ministre saluait le travail réalisé en Principauté par deux étudiants : des travaux en matière de cyberattaques sur le Web et une étude sur les fraudes téléphoniques, ayant eu des implications très concrètes.

A l’issue de la remise de diplômes, le contact était établi à Bonneville Salt Flats avec l'équipe du constructeur automobile Venturi qui tentait à nouveau de battre un record de vitesse. L’an dernier aux Etats-Unis, la Venturi VBB-3, atteignant une vitesse de pointe de 549 km/h, est devenue la voiture électrique la plus rapide du monde. Pendant plus d’une demi-heure, les étudiants ont pu échanger via satellite avec l’équipe Venturi ; un dialogue soutenu par Fabrice Marquet, Directeur de MonacoTech.

Crédit photo: © Manuel Vitali / Direction de la Communication