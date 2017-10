Actualité

Communiqué de presse

© - Direction de la Communication - Manu Vitali

La Monaco Méditerranée Foundation, présidée par Enrico Braggiotti, propose depuis près de trois ans, un cycle de conférences de haut niveau, consacrées aux enjeux sociétaux du XXIe siècle.

S.A.S le Prince Souverain, particulièrement attentif à préparer les jeunes générations à agir de manière responsable à la construction de leur avenir, a tenu à placer ces conférences stratégiques sous Son Haut Patronage.

Enrico Bragiotti, Président de la Monaco Méditerranée Foundation, initiateur de ce programme, a souhaité associer pleinement à sa démarche ambitieuse, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports placée sous la responsabilité d’Isabelle Bonnal.

Dans le cadre de ce partenariat entre la Monaco Méditerranée Foundation et la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, ces conférences, initialement ouvertes aux lycéens de l’enseignement général de la Principauté, ont rapidement connu un réel engouement de la part de nombreux élèves qui ont exprimé leur souhait d’assister, sur la base du volontariat, à ces échanges consacrés à des thématiques sensibles et stratégiques, pleinement ancrées dans l’actualité.

Soucieux de répondre aux attentes fortes de la jeunesse de la Principauté, Enrico Braggiotti et Isabelle Bonnal ont décidé d’ouvrir plus largement ce cycle d’échanges à tous les lycéens de la Principauté. Des étudiants du campus Sciences Po Menton ainsi que de l’International University of Monaco ont également été invités à participer à ce cursus d’exception.

La qualité des intervenants, connus pour leur expérience forte dans les domaines de l’économie, des relations internationales, de la finance, ou de la géopolitique, notamment, ont pleinement contribué à l’engouement du jeune public pour ces temps d’échanges de grande qualité.

La construction de l’avenir des élèves et des étudiants est liée à leur prise de conscience des enjeux stratégiques et des évolutions notables du monde contemporain. C’est cette démarche généreuse et novatrice qu’Enrico Braggiotti a su mener à bien en étroite collaboration avec Isabelle Bonnal, tous deux confiants en la capacité de responsabilisation et d’action de la jeunesse de la Principauté.

L’édition 2017-2018 de ce cycle de conférences « Jeune Public » a donc débuté le 16 octobre dernier, au sein de l’Auditorium du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, par l’intervention du cofondateur de la chaîne des restaurants « Big Mamma », Tigrane Seydoux dont la start-up connaît un succès tout à fait exceptionnel. Plus d’une centaine d’élèves et étudiants de la Principauté ont assisté à l’intervention de Tigrane Seydoux et ont témoigné, par des échanges nombreux et pertinents, tout l’intérêt qu’ils portent à cette ouverture sur le monde contemporain.

© - Direction de la Communicaton – Manuel Vitali