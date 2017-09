Monaco à la 61ème Conférence générale de l’AIEA

Actualité

Dépêche

: S.E Mme Isabelle Berro-Amadei, Ambassadeur, Représentant permanent de Monaco auprès de l’AIEA ©DR

Une délégation monégasque, conduite par S.E Mme Isabelle Berro-Amadei, Ambassadeur, Représentant permanent de Monaco auprès de l’AIEA, et composée de MM. Benjamin Labarrère, Conseiller à l’Ambassade de Monaco en Allemagne et Tidiani Couma, Secrétaire des Relations Extérieures à la Direction des Affaires Internationales, a participé à la 61ème Conférence générale de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui s’est déroulée à Vienne du 18 au 22 septembre 2017.

S.E. Mme Isabelle Berro-Amadei a prononcé une allocution au cours de la session plénière. Elle y a rappelé les propos de S.A.S. le Prince Souverain prononcés, l’année précédente, dans le cadre du Forum scientifique organisé par l’AIEA : " Monaco fait entièrement sien l’engagement fort d’édifier un monde pacifique et meilleur par le biais de l’utilisation des applications nucléaires au service du développement durable". L’Ambassadeur a notamment insisté sur l’attachement de la Principauté à deux grands aspects de l’utilisation pacifique de la technologie nucléaire : la protection de l’environnement et la promotion de la santé mondiale.

Lors de la Cérémonie des traités, S.E. Mme Isabelle Berro-Amadei a remis au Directeur général de l’Agence, M. Yukiya Amano, l’Instrument d’adhésion de Monaco à l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, dont l’AIEA est le dépositaire.

La Convention, entrée en vigueur le 8 février 1987, comprend des dispositions sur la protection des matières nucléaires lors de leur transport international, sur la pénalisation des infractions, et assure la coopération internationale et l’échange d’informations. L’Amendement à la Convention élargit son champ d’application et permet notamment de réduire le risque d'une attaque terroriste impliquant des matières nucléaires.