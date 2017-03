Monaco participe à la 1ère Session ordinaire du Conseil d’administration du Programme Alimentaire Mondial

Actualité

Dépêche

Mme Martine Garcia, Représentant suppléant adjoint près la FAO et le PAM, M. Abdoulaye Balde, Directeur pays du PAM pour le Cameroun et Sao Tomé et Principe, S.E.M. Robert Fillon, Ambassadeur de la Principauté de Monaco en Italie, Représentant permanent près la FAO et le PAM, M. Abdou Dieng, Directeur régional du PAM pour l’Afrique centrale et de l’Ouest©DR

Monaco a participé, du 20 au 23 février 2017, aux travaux de la 1ère session du Conseil d’administration du Programme Alimentaire Mondial (PAM). A cette occasion le PAM a lancé sa nouvelle Feuille de route qui intègre trois nouvelles politiques en matière de changement climatique, d’environnement et de nutrition, en réponse à l’ODD N°2 « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » et à l’Accord de Paris.

L’intervention monégasque a permis de mettre à l’honneur l’engagement du Gouvernement Princier auprès du PAM (2ème partenaire onusien) et rendre hommage au Directeur exécutif, Mme Ertharin Cousin. Au cours de ses cinq années de mandat, Mme Cousin a su réformer l’organisation et accroître son efficacité en associant l’aide humanitaire d’urgence et les programmes de développement pour relever le « Défi Faim Zéro ».

En marge de la session, S.E. M. Robert Fillon, Ambassadeur de la Principauté de Monaco en Italie, Représentant permanent près la FAO et Mme Martine Garcia, Représentant suppléant adjoint près la FAO et le PAM, ont rencontré M. Abdou DIENG, Directeur régional du PAM pour l’Afrique centrale et de l’Ouest. Ils ont évoqués ensemble le développement du partenariat avec la Coopération monégasque*.

*Appui à des programmes pluriannuels au Burundi, à Madagascar, en Mauritanie, et réponse à l’aide d’urgence pour les populations affectées par les crises alimentaires et les catastrophes naturelles.