MonacoTech : lancement du site internet

Actualité

Dépêche

MonacoTech a le plaisir d'annoncer le lancement de son site internet à partir duquel les postulants pourront déposer leur projet : www.monacotech.mc

Dédié aux projets de startups ou aux startups déjà créées mais en quête d'un soutien pour se développer, le site se veut la plateforme d'entrée pour déposer son dossier de candidature. Il présente également MonacoTech, ses moyens, son offre et ses partenaires.

Dirigé par Fabrice Marquet, MonacoTech est l'Incubateur / Accélérateur de startups créé par l'Etat monégasque, en partenariat avec Monaco Telecom et Xavier Niel​. Cette structure a des objectifs multiples : accompagner les projets innovants de création d’entreprise à Monaco, faire émerger des sociétés à succès, diversifier les activités en se positionnant comme une capitale d’innovation crédible et rayonnante et induire des retombées économiques indirectes. A terme, il s'agit de pérenniser les nouvelles sociétés et de les intégrer au tissu économique local.

Les projets locaux comme internationaux, dans tout domaine d'activité lié à la technologie (Fintech, Healthtech, smart city, objets connectés, etc…), issus de personnes physiques ou morales, vont être étudiés par un jury de professionnels.

Un local de 820m² en open space, pouvant accueillir jusqu’à 20 startups, soit une soixantaine de sièges, avec une partie semi publique et un espace de coworking, sera mis à disposition moyennant un coût de facturation au siège de 150 à 300 euros selon la formule. Les startups bénéficieront d'un appui en termes de conseil, de suivi, de soutien, d’accompagnement, de financement, lors des premières étapes de leur création.

L'inauguration des locaux est prévue à l'automne 2017.