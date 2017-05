Naissance de deux faucons pèlerins dans les falaises du Rocher

Actualité

Dépêche

Quelques semaines après la naissance de six cormorans huppés de Méditerranée (Phalacrocorax aristoletis desmarestii), la Direction de l’Environnement a identifié et photographié deux jeunes faucons pèlerins (Falco peregrinus), nés dans une excavation des falaises du Rocher. Une nouvelle fois, la reproduction du faucon pèlerin en Principauté témoigne de bonnes conditions écologiques, nécessaires à cette espèce protégée et emblématique.

Pour mémoire, ces observations s'inscrivent dans le cadre des suivis ornithologiques mis en place depuis l’inventaire du territoire monégasque, réalisé en 2010/2011 par la Direction de l’Environnement, avec le concours du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Nous nous réjouissons de ces nouvelles naissances car elles confirment le bon état écologique et le caractère privilégié de ce site qui conserve un fort caractère naturel,même en plein cœur de la Principauté » souligne Valérie Davenet, Directeur de l’Environnement. Elle ajoute : « Il faut nous assurer de préserver la tranquillité de ces zones de reproduction pour cette espèce patrimoniale, protégée en Europe ».

