ONU - Monaco à la 41ème session de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée de la FAO

Actualité

Communiqué de presse

L’ouverture des travaux ayant eu lieu à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation (le 16 octobre), le Président de la CGPM a rappelé l'importance de préserver les produits issus de la mer et des océans, qui contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le monde.

De gauche à droite : M. Othman Jarbaoui, Président du Comité scientifique consultatif des pêches, M. Stefano Cataudella, Président de la CGPM, Mme Martine Garcia-Mascarenhas, Représentant suppléant adjoint près la FAO, M. François René, Président du Comité scientifique consultatif sur l'aquaculture et M. Abdellah Srour, Secrétaire exécutif de la CGPM © DR

Pour répondre à cette nécessité, la Commission a adopté le 1er Plan d’action régional visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi qu’une nouvelle Stratégie pour le développement durable de l’aquaculture, en cohérence avec la Déclaration ministérielle de Malte MedFish4Ever, signée par la Principauté de Monaco le 31 mai 2017.

Le Gouvernement Princier, mobilisé en faveur du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et notamment en réponse à l’Objectif de Développement Durable N°14 « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable », a signé un Accord triennal 2017-2019 avec la CGPM pour « Promouvoir le développement durable de la pêche à travers la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée dans la zone d’application de la CGPM, en Méditerranée et en mer Noire ».

* FAO :Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture