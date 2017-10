OSCE - Monaco participe à la Conférence méditerranéenne 2017

Actualité

Communiqué de presse

De gauche à droite : M. Lorenzo Ravano, Premier Conseiller à l’Ambassade de Monaco à Berlin ; S.E Mme Isabelle Berro-Amadeï, Ambassadeur, Représentant Permanent de Monaco auprès de l’OSCE et Mme Marie-Noëlle Albertini, Conseiller diplomatique auprès du Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et la Coopération ©DR

A l’invitation du Gouvernement italien, qui préside cette année le groupe de contact méditerranéen de l’Organisation pour la Sécurité et la coopération en Europe (OSCE), une délégation monégasque conduite par S.E Mme Isabelle Berro-Amadeï, Ambassadeur, Représentant Permanent de Monaco auprès de l’OSCE, et composée de Mme Marie-Noëlle Albertini, Conseiller diplomatique auprès du Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et la Coopération et M. Lorenzo Ravano, Premier Conseiller à l’Ambassade de Monaco à Berlin, a participé à la Conférence Méditerranéenne de l’OSCE, à Palerme, les 24 et 25 octobre 2017, sur le thème « déplacements massifs de migrants et de réfugiés : défis et opportunités ».

Cette Conférence s’est tenue dans le cadre de la préparation d’un Pacte mondial sur les réfugiés et d’un Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui seront soumis à l’approbation de la 73ème session de l’Assemblée générale des Nations unis (AGNU), en septembre 2018. Ces pactes succèderont à l’engagement pris dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants de 2016 et serviront d’engagement politique en faveur d’une coopération mondiale sur la question de la mobilité humaine.

Par ailleurs, la Conférence méditerranéenne 2017 rejoint le Programme de développement durable 2030, adopté par l’AGNU en 2015, sous plusieurs aspects s’agissant d’une question mondiale et transversale et notamment la cible 7 de l’ODD 10 : « faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière etresponsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées ».

Ainsi, ce segment politique de haut niveau, ouvert par le Ministre des Affaires étrangères de l’Italie M. Angelino Alfano, le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères de l’Autriche, M. Michael Linhart et le Secrétaire général de l’OSCE, M. Thomas Greminger, a porté sur le renforcement de la sécurité et la promotion de la coopération internationale et régionale pour faire face aux défis et enjeux actuels.

Trois sessions ont été organisées autour des risques encourus, de la protection des migrants, des opportunités résultant des migrations, ainsi que sur les politiques d’intégration dans les pays d’accueil.

Dans son intervention, S.E Mme Berro-Amadeï a souligné l’intérêt particulier porté par Monaco sur ces questions d’importance majeure dans sa politique extérieure, qui s’exprime par son soutien au dialogue et à la coopération pour protéger les personnes les plus vulnérables ainsi qu’aux actions visant à assurer la défense de leurs droits.

Elle a également rappelé que Monaco apporte une aide active pour contribuer à améliorer le sort de ces personnes dans le contexte migratoire.

Elle a salué le rôle dans ce domaine de l’OSCE, qui constitue une plateforme d’échanges et de discussions pour faire face à ces problématiques d’actualité.