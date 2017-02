« Poïpoï », une collection privée à la Villa Sauber – NMNM

Actualité

«Poïpoï », une collection privée de résidents monégasques exposée à la Villa Sauber : tel est le pari fou qu’ont relevé les équipes du Nouveau Musée National de Monaco ! Le défi consistait à insérer dans les espaces muséaux les œuvres d’art entourant quotidiennement les propriétaires de la collection dans leur appartement.

Si « Poïpoï » fait la part belle aux grands noms de la photographie – Henri Cartier-Bresson, Hilla et Bernd Becker, Andreas Gursky, Shimabuku, Germaine Krull ou encore Cindy Sherman - le public pourra également y retrouver des œuvres de Bertrand Lavier (siège), André Breton (collage), Carsten Holler (éléphant) et Paul McCarthy (Pinocchio). L’esprit des propriétaires de la collection, curieux et éclectiques, se reflète dans le choix des œuvres : ce sont des coups de cœur ou des liens étroits tissés avec les artistes qui motivent les acquisitions et non une démarche scientifique et muséale. Leur esprit éclairé se manifeste aussi par leur capacité à intégrer, parmi les œuvres d’art, des objets plus ludiques qui sont ainsi détournés de leur fonction purement esthétique.

L’exposition est ouverte tous les jours de 10 heures à 18 heures (gratuite le dimanche).