Présentation des grandes lignes du Budget primitif 2018

A l'occasion d'un point presse ce jour, le Ministre d'Etat et Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l'Economie, ont présenté les grandes lignes du Budget primitif 2018 (BP).

En premier lieu, la démarche de rééquilibrage initiée en 2011 et confirmée depuis, se poursuit avec un excédent de recettes prévu en 2018 à hauteur de + 2,9 M€.

Avec une augmentation des recettes de +0,6% (par rapport au BP 2017) et une augmentation raisonnable des dépenses de +0,9% (par rapport au BP 2017), le BP 2018 est "à la fois d'un budget de réalisations et d'ambitions pour l'avenir" ainsi que l'a défini le Ministre d'Etat :

- Un budget de réalisations :

* livraison de logements pour les Monégasques, avec les opérations l’Engelin et U Pavayùn et la réhabilitation complète des Jardins d’Apolline ;

* renforcement de la sécurisation dans les domaines du numérique, des biens et des personnes et de la place financière ;

* consolidation des fondements du modèle social en matière de préservation des retraites de la Fonction publique, de politique de santé et solidarité, de politique sportive et de politique culturelle.

- Un budget d'ambitions avec des projets pour préparer l'avenir :

* lancement de grands projets urbains parmi lesquels la réfection du Stade Louis II, la restructuration du Centre Commercial de Fontvieille, l'aménagement du Larvotto ou la mise en place de télécabines Jardin Exotique-Rocher ;

* renforcement des actions en matière de développement durable et de protection de l’environnement au travers notamment de la transition énergétique ;

* poursuite des discussions avec l'Europe dans les conditions fixées par le Prince Souverain ;

* appui du rayonnement de la Principauté avec une augmentation de l'aide publique au développement et des investissements dans les Explorations de Monaco et avec le développement de contenus et de plateformes d'information et de communication.