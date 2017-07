Réception à Bruxelles, à l'occasion de l'Anniversaire de l’Avènement de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain

Actualité

Dépêche

©Bénédicte Maindiaux

S.E. Mme Sophie Thevenoux, Ambassadeur de la Principauté de Monaco auprès du Royaume de Belgique, Chef de la Mission auprès de l’Union européenne et M. Marc Thevenoux ont célébré, le 29 juin, l’anniversaire de l'Avènement de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain en organisant, dans les jardins de leur Résidence de Bruxelles, une réception, à laquelle ont assisté près de 300 invités.

On notait la présence des principales Autorités du Royaume, de nombreux Ambassadeurs des pays amis de la Principauté et représentants des différentes institutions européennes (Conseil, Commission et Parlement européen).

Plusieurs Gouverneurs de Province et les Consuls de Monaco se sont également joints aux acteurs du monde économique et financier établis en Belgique.

La réception, qui s’est déroulée dans un climat de grande cordialité, a offert à tous les participants l’occasion d’exprimer leurs souhaits de Santé et de Bonheur à l’intention de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et de Sa Famille.