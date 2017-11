Actualité

Dépêche

Ouverture de la Réunion annuelle du Corps Consulaire par S.E. M. Serge Telle, Ministre d’État ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Lundi 20 novembre 2017, S.E. M. Serge Telle a ouvert la Réunion annuelle consulaire, au Salon Eiffel de l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Au cours de son discours d’introduction, le Ministre d’État a tenu à féliciter le dynamisme du réseau consulaire.

Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a ensuite présenté la nouvelle organisation du Département des Relations Extérieures et de la Coopération et fait un point sur l’état des négociations avec l’Union Européenne avant de laisser la parole aux différents intervenants, tels que le Président du Monaco Economic Board, le Secrétaire Général de la SBM, le Directeur de Monaco Tech, le Conseiller Spécial auprès du Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et la Coopération, le Directeur Général de l’Institut Océanographique et le Président du Centre Scientifique de Monaco. Ainsi, le bilan des opérations conjointes menées en 2017 par le Monaco Economic Board et celles prévues en 2018, les projets à court et moyen terme de la SBM, la présentation de MonacoTech, celle des Explorations de Monaco 2017-2020 et la mise en œuvre volontaire des Objectifs du Développement Durable ont été exposés.

Une grande partie des membres des Corps Diplomatiques et Consulaires de Monaco à l’étranger ainsi que les Consuls honoraires de Monaco venus de tous les continents étaient présents à cette rencontre qui marque la fin des manifestations de la Fête Nationale monégasque.

Pour rappel, la Principauté compte, au 30 octobre 2017, 133 Consulats en activité dans 80 états, et 89 pays sont représentés à Monaco par un Consul (honoraire ou de carrière).