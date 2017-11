Réunion tripartite sur les négociations avec l’Union européenne entre Monaco, Andorre et Saint-Marin

Actualité

Communiqué de presse

*Délégation monégasque : Gilles Tonelli, Conseiller-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération et Isabelle Costa, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement en charge de la Cellule Europe. Délégation de San Marin : S.E. Mme Antonella Benedittini, Ambassadeur, Chef de la Mission de Saint-Marin auprès de l’UE, Luca Brandi, Directeur de la Direction des Affaires Européennes ; Michele Andreini, Secrétaire personnel de M. Renzi. Délégation d’Andorre : S.E. Mme Maria Ubach Font, Ministre des Affaires étrangères, S.E. M. Enric Tarrado Vives, Ambassadeur de la Principauté d'Andorre auprès la Principauté du Liechtenstein, la Principauté de Monaco, la République de Saint Marin et la Confédération suisse, Cristina Mota, Directrice des Affaires européennes, Iago Andreu, Directeur de Cabinet adjoint du Chef du Gouvernement.

Après les réunions à Monaco en mars et à Saint-Marin en mai dernier, Antoni Martí Petit, Chef du Gouvernement de la Principauté d’Andorre, a reçu ses homologues Serge Telle, Ministre d'Etat et Nicola Renzi, Ministre des Affaires Etrangères, des Affaires politiques et de la Justice de la République de Saint-Marin, en Andorre, les 20 et 21 novembre 2017.

Ces réunions désormais régulières permettent de renforcer la coopération tripartite entre les trois Etats avec lesquels l’Union européenne a ouvert des négociations en 2015 en vue de conclure un Accord d’association. Elles ont notamment pour objectif de mieux comprendre les spécificités de chaque Etat, afin de dégager des complémentarités et renforcer la coordination dans la négociation.

Serge Telle, Nicola Renzi et Antoni Martí Petit ont par ailleurs été reçus en Audience privée par S.E. Mgr. Joan Enric Vives, Archevêque d’Urgell, Co-prince d’Andorre.

Après une réunion avec leur délégation*, les trois chefs de gouvernement ont tenu une conférence de presse à l’Auditorium national d’Andorre, puis ont été interviewés par la télévision andorrane (AndoraDiffusio) pour une émission dédiée à l’Europe.

A l’occasion de la conférence de presse, Serge Telle a déclaré « L’Europe veut des Européens que nous sommes. Nous n’allons pas abandonner ce que nous sommes. (…) Nous sommes différents mais nous avons aussi des problématiques communes (…). Ces réunions servent à rentrer dans le détail de ce que nous devons préserver, étant entendu que ces accords d’association ne seront possibles que s’ils sont dérogatoires. Nous travaillons sur ces dérogations et sur la meilleure façon de les rendre cohérentes et acceptables par l’Union européenne qui est à notre écoute ».