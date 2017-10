Signature d’une Déclaration de coopération entre Monaco et la Suède

Actualité

Communiqué de presse

Marie-Pierre Gramaglia et son homologue suédois, Karonila Skog Crédit photo : © Charly Gallo / Direction de la Communication

Ce vendredi 13 octobre 2017, une journée d’échange et de dialogue « follow-up» de la conférence sur les Océans des Nations Unies, qui s’est tenue à New York en juin dernier, avait lieu au Yacht Club de Monaco. L'évènement "Connecting and protecting our seas: initiatives in the baltic and the mediterranean" se déroulait notamment en présence de S.A.S. le Prince Souverain, de S.A.R. le Prince Carl Philip de Suède et de représentants de la Suède en France et à Monaco.

Dans le cadre de cet événement organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco,

une Déclaration de coopération a été signée par Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, et son homologue suédois Karolina Skog.

Cet accord confirme la volonté des deux Etats d’élargir leur engagement en faveur des océans, d’encourager le partage d’expériences sur les solutions existantes et de développer des initiatives concrètes. Il s’agit également de mieux partager l'information et le savoir-faire afin d’œuvrer pour la préservation de la mer Baltique et de la mer Méditerranée. Il ambitionne également d’encourager les acteurs du monde universitaire, des entreprises et de la société civile à développer leurs dialogues et approfondir leur coopération.

Au terme de cette journée où furent notamment abordées des questions concernant les pollutions, la surpêche et les effets du changement climatique, qui affectent à des degrés divers toutes les mers de notre planète, Marie-Pierre Gramaglia concluait : « Cette rencontre a permis, une fois encore, de porter l’attention sur les océans, de pointer ce qui les affecte, avec un focus particulier sur la mer Baltique et la mer Méditerranée qui bordent nos pays respectifs. Elle a également donné l’opportunité, et je m’en félicite, de renforcer les liens entre la Principauté de Monaco et le Royaume de Suède, de rappeler notre engagement commun dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 afin de conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines ».

Rappelons que la Principauté de Monaco et le Royaume de Suède partagent en effet un engagement fort pour le soutien de la mise en application de l’objectif de développement durable n°14 (ODD 14) qui figure à l’ordre du jour de l’agenda des Nations Unies en 2030.

Pour rappel, plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre infligés par l’Homme à la planète depuis les années 50 ont été absorbées par les océans.