Signature pour le renouvellement du partenariat entre le NMNM et UBS Monaco

Légende photo : Marie-Claude Beaud, Directeur du NMNM, Agnès Falco, Administratrice Déléguée, Directrice Générale d'UBS Monaco, Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l’Économie et Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur ©Manuel Vitali – Direction de la Communication

Lundi 11 décembre, à la Villa Paloma du Nouveau Musée National de Monaco (NMNM), Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l’Économie, Marie-Claude Beaud, Directeur du NMNM, Agnès Falco, Administratrice Déléguée, Directrice Générale d'UBS Monaco, ont renouvelé leur partenariat poursuivant ainsi leur collaboration, qui dure depuis 5 ans.

Parmi les temps fort du programme 2018, le NMNM présentera une exposition de 10 acquisitions récentes ayant intégré les collections du Musée grâce au soutien d’UBS. Ce projet est le premier d’une série de présentations d’œuvres de la collection du NMNM et a pour but de célébrer la philanthropie et la notion de Mécénat par le biais de donations de nos partenaires et de nos supporters. Les artistes mis à l’honneur lors de ce premier volet sont Matti Braun, Natalie du Pasquier, Francesco Gennari, Apostolos Georgiou, Jef Geys, Joao Maria Gusmao + Pedro Paiva, Jean-Michel Sanejouand et Daniel Steegmann Mangrane.

D’autre part, le Musée présentera d’importantes expositions monographiques autour d‘ Alfredo Volpi, Tom Wesselmann, Latifa Echakhch ainsi que le projet du LAB#2. Les dates des expositions seront communiquées sous peu.

Dès l’origine, le NMNM, grâce au soutien d’UBS, a pu développer d’importantes expositions et publications mais également procéder à l’acquisition d’œuvres d’art. Plusieurs projets ont pu également être réalisés en collaboration par la présentation d’œuvres issues de l’UBS Art Collection à commencer par les œuvres sur papier d’Ed Ruscha en 2013. Par la suite, dans la Table des Matières de la Villa Paloma, une série de mise en lumière d’une œuvre d’un artiste a mis à l’honneur John Baldessari en 2014 ou encore Thomas Struth en 2016. La même année au NMNM une exposition de Thomas Demand mettait en relation les œuvres de la collection du Musée celles de la UBS Art Collection, et un projet Hors-les-Murs se concrétisait par l’installation immersive « cloak » de l’artiste britannique Mike Nelson dans le siège monégasque d’UBS avenue de Grande-Bretagne, alors en cours de rénovation.

