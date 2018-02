Conférence-concert à MonacoTech

Actualité du thème "L'Économie"

MonacoTech, Monaco Telecom et le Festival Printemps des Arts se sont associés pour proposer une conférence sur le logiciel IanniX et un concert électroacoustique dans les locaux du "startup program". Destiné à la création numérique, ce projet très innovant, mêlant nouvelles technologies et électronique, a été présenté aux startups.

Inspiré des travaux de Iannis Xenakis et conçue par Thierry Coduys et Guillaume Jacquemin, ce séquenceur graphique open-source permet de générer, manipuler, interpréter des partitions pour l'art numérique. Facile d'utilisation, il sert notamment à dessiner et spatialiser des sons et à maîtriser la lumière, la vidéo et plus largement tous les supports artistiques.

A l'occasion du prochain Festival Printemps des Arts, des ateliers auront lieu en mars destinés aux artistes, étudiants, amateurs et toutes personnes intéressées par les nouvelles technologies. Certains projets pourront être sélectionnés pour être produits dans le cadre du festival 2019.