Inauguration officielle de MonacoTech

S.AS. le Prince Souverain et Xavier Niel. ©Direction de la Communication / Charly Gallo

MonacoTech, l'incubateur/accélérateur de startups créé par l'Etat monégasque, en partenariat avec Monaco Telecom, vient d'être inauguré par S.A.S. le Prince Souverain, Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l'Economie et Xavier Niel.

Sur plus de 800m² en open space, incluant un espace de co-working, MonacoTech accueille depuis quelques jours 15 startups. Rappelons que le 1er jury de sélection avait retenu 5 startups sur 67 dossiers présentés (CIEL, Hyve, KeeSystem, TerraioT, YouStock) et le second jury 10 dossiers sur 115 présentés (Novetech Surgery, Lanéva boats, Phyg, Surgisafe, Coraliotech, Gangz, Nanotek Materials, Linkyourleasure, Teale, Yachtneeds).

MonacoTech est la seule structure de ce type en Principauté. Son objectif principal est d’apporter un soutien aux créations et lancements de projets innovants grâce à un écosystème dynamique et un réseau (business angels, venture capital, banques, etc…). Comme l'a souligné Jean Castellini : "Cette initiative du Gouvernement fait partie des évolutions nécessaires pour transformer l’économie de la Principauté dans les années à venir".

www.monacotech.mc