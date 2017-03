Intervention du Welcome Office dans le cadre du lancement du cycle de formation de la JCEM

Actualité du thème "L'Économie"

Dépêche

Laurence Garino, Chef de Service du Welcome Office (à gauche) et Olena Prykhodko, Vice- Présidente Formation 2017 de la Jeune Chambre Economique de Monaco (à droite). ©Welcome Office

Le Welcome Office, interlocuteur clé des créateurs d’entreprise et futurs résidents de la Principauté, soutient comme chaque année les initiatives de la Jeune Chambre Economique de Monaco (JCEM) qui œuvre, à travers ses différentes actions, en faveur de l’entreprenariat et de l’attractivité économique de la Principauté.

C’est dans ce contexte que le Welcome Office a accueilli et animé mardi 28 mars, la première séance du cycle de formation organisé par la JCEM. Une rencontre sur le thème "Comment s’implanter à Monaco ?" qui a permis aux participants de découvrir notamment les modalités de création d’entreprise à Monaco, ainsi que les conditions pour obtenir sa résidence en Principauté.

Welcome Office :

Tél. +377 98 98 98 98 – welcome.business@gouv.mc – www.monaco-welcome.mc

Jeune Chambre Economique de Monaco :

Tél. +377 92 05 20 19 – contact@jcemonaco.mc – www.jcemonaco.mc