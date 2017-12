Jean Castellini, invité de la JCE à MonacoTech

Actualité du thème "L'Économie"

Dépêche

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l'Economie, était l'invité ce matin d'un petit déjeuner conférence, organisé par la Jeune Chambre Economique, sur le thème : "Pitchs Time : découvrez les startups de MonacoTech !".

Lors de son intervention, Jean Castellini a rappelé les différentes étapes de la création et du lancement de MonacoTech, l'incubateur/accélérateur de stratups de l'Etat monégasque, inauguré le 8 novembre 2017 par S.A.S. le Prince Albert II et Xavier Niel. Il a souligné que "MonacoTech, c'est à la fois un lieu idéalement situé à Fontvieille, une coopération exemplaire entre l'Etat et Monaco Telecom, et une gestion dynamique du lieu et des 15 projets hébergés par un jeune Monégasque, Fabrice Marquet. Cette structure innovante est pour la Principauté un formidable vecteur de communication."

Fabrice Marquet, le Directeur de MonacoTech, a ensuite évoqué les nombreux enjeux parmi lesquels : avoir de vrais projets industriels innovants, laisser le temps aux projets de se développer et créer une véritable communauté d'entrepreneurs". Enfin, les startups nouvellement installées ont fait leur pitch.