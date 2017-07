Jean Castellini rencontre les commerçants des Jardins d'Apolline

Actualité du thème "L'Économie"

Dépêche

©Direction de la Communication / Charly Gallo

Le Conseiller de Gouvernement – Ministre pour les Finances et l'Economie, Jean Castellini, accompagné d'Albert Croési, Chargé de mission auprès du Ministre d'Etat dans le cadre de l'opération Apolline, Rémy Rolland, Administrateur des Domaines et Alain Laurent, Directeur adjoint des Travaux Publics, a rendu visite ce jour aux commerçants des Jardins d'Apolline pour faire un point d'étape sur les solutions qui seront établies pour pallier les problèmes qui pourraient affecter leur activité dans les mois à venir.

Les commerçants ont fait part de leurs craintes quant à une probable baisse d'activité liées aux travaux qui seront menés dans les différents blocs. Par ailleurs, ils ont émis le souhait de communiquer et ont insisté sur le fait qu'ils resteraient ouverts, même en cas de délocalisation.

Jean Castellini a tenu à les rassurer sur les effets des travaux qui seront limités et sur les solutions qui seront mises en œuvre : "Nous ferons tout notre possible pour que la gêne soit la moins impactante pour chacun et que chaque situation soit traitée au cas par cas".