Monaco récompensé en Chine pour son tourisme d’affaires

Actualité du thème "L'Économie"

Communiqué de presse

Alain Hong, Directeur du bureau de représentation de la DTC en Chine, lors du gala des « China Travel & Meetings Industry Awards » © DTC

La semaine dernière, à Pékin, se déroulait le prestigieux gala des « China Travel & Meetings Industry Awards » au cours duquel des prix ont été remis aux participants.

À cette occasion, les organisateurs ont décerné à la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC), le prix de l’« Emerging MICE* Destination of the year », reçu par Alain Hong, Directeur du bureau de représentation de la DTC en Chine.

Depuis 2011, les « China Travel & Meetings Industry Awards » récompensent les meilleurs acteurs du tourisme au sein du segment MICE* (acronyme qui désigne l’organisation de conférences, expositions, salons professionnels et voyages de motivation d’entreprise).

Ce prix constitue une réelle reconnaissance pour le travail de promotion effectué par les représentants de la DTC en Asie du Sud-Est.

Sous la houlette de Benoît Badufle, l’équipe de représentation, composée d’Alain Hong pour la Chine et Zhi Heng Yew pour l'Asie du Sud-Est, a effectué un travail remarquable sur le segment du tourisme d’affaires en Asie.

Rappelons que les onze bureaux de représentation de la DTC à l’étranger ont, parmi leurs missions prioritaires, la charge de promouvoir le tourisme d’Affaires.

Ce segment apparaît comme l’un des piliers du développement du tourisme monégasque mais aussi comme un facteur primordial pour équilibrer la fréquentation touristique selon les saisons.

* MICE : Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions (soit les quatre secteurs du Tourisme d'Affaires : réunions, voyages de récompenses, conventions, expositions).