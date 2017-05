Monaco s’engage pour la Journée de la Terre lors du « New York Cares Day »

Actualité du thème "L'Économie"

Dépêche

L’équipe du bureau de représentation new-yorkais de la DTC lors de cette journée dédiée à la Terre ©DTC

Le 22 avril dernier, en l’honneur de la Journée de la Terre et à l’occasion de « L'Année Internationale du Tourisme Durable pour le Développement », le bureau de représentation new-yorkais de la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC) invitait ses partenaires, agents de voyages, « meeting planners » et journalistes à rejoindre son équipe pour une journée de bénévolat dans les parcs de New York, sous la houlette de l’association New York Cares.

Les bénévoles de l’équipe « Monaco » ont retroussé leurs manches pour procéder à un « jardinage de printemps » au Randall’s Island Park pour témoigner de l’engagement écoresponsable de la Principauté.