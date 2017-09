MonacoTech : premiers dossiers retenus

Actualité du thème "L'Économie"

Communiqué de presse

Le premier jury* de sélection de MonacoTech, l'Incubateur / Accélérateur de startups créé par l'Etat monégasque, en partenariat avec Monaco Telecom et Xavier Niel, s'est réuni le 10 juillet dernier. Il a retenu 5 dossiers sur 67 présentés :

CIEL commercialise ou loue des drones dirigeables. Ce type de drone peut voler plusieurs jours, porter une charge plus lourde que sur les drones traditionnels (jusqu'à 70 kg) et ce à un meilleur coût. Les marchés cibles de cet équipement sont la surveillance, l'inspection, la sécurité civile et publique, la communication, l'information et le divertissement.

Hyve est une application mobile de billetterie événementielle. Grâce à sa technologie innovante, les internautes peuvent acheter, échanger mais aussi revendre des billets en toute tranquillité. Une application qui organise également vos événements de bout en bout, en intégrant des services additionnels (tels que la réservation de transport, l’hébergement, ...)

KeeSystem offre une solution innovante pour simplifier la gestion de patrimoine (gestionnaire de patrimoine indépendant, family offices et banques privées). En développant KeeSense, Keesystem propose un outil idéal et sur mesure pour gérer toutes les activités stratégiques, et simplifier le business de la gestion de fortune dans un environnement de plus en plus complexe.

TerraioT consiste à créer des solutions complètes IoT au service de la smart city (IoT pour les transports, les parkings, la sécurité, le business intelligence...).

YouStock propose une application permettant de commander des boîtes de stockage de toutes tailles, de ranger des affaires non utilisées et de les entreposer dans des locaux sécurisés pendant une période déterminée, le tout sans bouger de chez soi.

A noter que 105 dossiers ont été reçus pour le second appel à candidatures. Un nouveau jury se réunira le 18 septembre 2017 pour désigner les prochains projets.

www.monacotech.mc

* François-Xavier Leclerc (Responsable de la Division Financement et Développement de l'Economie à la Direction de l'Expansion Economique), Uwe Diegel (CEO LifeInA, Venture Capitalist), Antoine Grimaud (Co-fondateur et Directeur général de PayPlug), Nicolas Brunel (Directeur des investissements chez LVMH), André Saint-Mleux (Business Angel et Administrateur de RMC et Monaco Telecom), Frédéric Genta (Industry Head Retail, Google France), Thierry Crovetto (Conseiller National), Pierre Joly (CEO Ermeo).