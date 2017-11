Actualité du thème "L'Économie"

Dépêche

©Direction de la Communication / Manuel Vitali

La réunion du Comité de l'Accord monétaire entre l'Union Européenne et Monaco s'est tenue hier, en Principauté.

Présidée par Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Economie, cette réunion a rassemblé pour l'Union Européenne, les Autorités du secteur bancaire et financier de la France, la Commission Européenne et la BCE.

A l'ordre du jour, le traditionnel programme de frappe des pièces monégasques pour 2018, la réglementation du système bancaire, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Cette réunion s'est déroulée, comme depuis la signature de l'Accord monétaire en 2001, dans un climat constructif.

A l'issue, seront publiées, par la Commission Européenne, les annexes de l'Accord monétaire reprenant la mise à jour de l'acquis communautaire, dans les domaines couverts par l’Accord.