Signature d’un partenariat entre le Gouvernement princier et la BNP Paribas Monaco

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 1.425 du 6 mai 2016 portant création d'une aide financière de l'État facilitant l'accès des étudiants monégasques à l'emprunt, le Gouvernement princier et la BNP Paribas Monaco ont signé aujourd’hui une convention de partenariat.

Paraphé par M. Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie et Mme Marie-Claire Capobianco, Directeur de BDDF (Banque de détail en France) et Membre du Comité Exécutif du Groupe BNP Paribas, ce partenariat permettra de répondre aux objectifs du Gouvernement Princier visant à aider et à accompagner les étudiants monégasques tout au long de leur cursus de l'enseignement supérieur.

Il s'agit du premier établissement bancaire de la place à être "conventionné".

D'autres partenariats devraient être conclus prochainement.