Beau succès de promotion pour Monaco au Japon

Communiqué de presse

Du 17 au 20 avril La Direction du Tourisme et les partenaires hôteliers, Fairmont Monte Carlo et SBM, se sont rendus au Japon, à Tokyo et à Osaka, pour la promotion de la destination.

C’est un premier « Road Show » très prometteur pour le nouveau bureau de représentation de la DTC au Japon : plus d’une centaine de professionnels du tourisme et de journalistes ont en effet été invités aux différents évènements organisés par la société Candlewick pour Monaco.

Deux personnalités expertes de la Principauté ont animé les débats, le journaliste gastronomique Takanori Nakamura et Yumiko Itakura, journaliste du magazine Elle et bloggeuse très reconnue au Japon.

Au travers de talk-shows, leurs témoignages ont permis aux invités de découvrir la Principauté, sous un éclairage différent et rajeuni.

Un premier diner a été organisé à Tokyo au restaurant Benoit d’Alain Ducasse en présence médias Lifestyle tels GQ, Leon, Brutus, le Figaro, Katei Gaho et Harper’s Bazaar : Guillaume Rose, pour la Direction du Tourisme, Koji Ito pour le Fairmont et Hiro Ito pour la SBM ont ainsi pu répondre aux questions pertinentes des journalistes.

De nombreux articles ont fait l’objet de parutions immédiates et une enquête menée par le bureau à l’issue du passage de la délégation monégasque auprès des invités a permis de montrer que les Japonais restent très intéressés par la destination et ses nombreux avantages, en particulier l’environnement luxueux, la sécurité et la qualité du service.

En complément, des tables rondes entre les professionnels du tourisme Japonais, les partenaires hôteliers et le service marketing de la DTC représenté par Charlotte Valli ont permis de faire connaitre les récentes évolutions en Principauté.

Guillaume Rose a parallèlement présenté les dernières nouveautés monégasques autour d’un déjeuner devant la haute société d’Osaka, réunie dans le cadre du Club d’Amitiés Monaco-Japon.

L’ antenne japonaise de la DTC a également lancé un nouveau compte Instagram qui démarre très fort ainsi que des campagnes digitales : celle autour de l’exposition Grace Kelly ne cesse de faire augmenter les scores de « like ».