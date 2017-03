Nouvel élan dynamique pour le bureau de la DTC à Londres

Actualité du thème "Tourisme et Congrès"

Avec une équipe entièrement renouvelée pour plus d’efficacité en raison des récents bouleversements politiques et économiques outre-Manche, le bureau de la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC) à Londres, sous l’égide de son Directeur Stephan Degueurce-Roberge, a multiplié les actions au cours de ce premier trimestre 2017.

C’est dans cette dynamique que ce bureau a été récompensé lors du Meeting & Incentive Travel Awards 2017 en recevant le trophée Bronze du Meilleur « Overseas Convention Bureau » lors d’un dîner rassemblant plus de 700 organisateurs de Conférences & Incentive.

Le 9 Mars dernier, en présence de Guillaume Rose, Directeur de la DTC, une opération était organisée dans un appartement privé à Londres avec 5 partenaires monégasques : Novotel Monte-Carlo, Columbus Monte-Carlo, InspireMe, Incentive Concept et Phenix Events. Cet évènement exclusif a permis à 65 agences & sociétés organisatrices d’évènementiel en Europe de découvrir les derniers atouts et l’excellent positionnement de l’hôtellerie monégasque ainsi que l’expertise de ses agences réceptives.

Déjà positionné comme le 2ème Marché Européen de la destination, la Grande-Bretagne doit toujours développer des actions pertinentes et innovantes pour continuer de générer des demandes « affaires ». Il s’agit de maintenir le positionnement de Monaco comme première marque mondiale de tourisme d’exception sur le marché.