Opération séduction pour la Direction du Tourisme et des Congrès en Californie

De gauche à droite : Guillaume Rose, Corinne Kiabski, Elisa Fershtadt, Cindy Hoddeson. ©DTC

Du 27 février au 4 mars, une délégation de la Direction du Tourisme et des Congrès, accompagnée de plusieurs partenaires de l’industrie touristique monégasque, s’est rendue en Californie pour une tournée de promotion organisée par le bureau de représentation américain de la DTC.

En 2016, les Etats-Unis confirmaient leur 4e position dans le classement des touristes séjournant à Monaco, avec une grande importance pour le tourisme d’affaires - un beau challenge pour Cindy Hoddeson, responsable du bureau américain de la Direction du Tourisme de Monaco et son équipe. C’est pour confirmer cette dynamique du marché américain que la délégation monégasque conduite par Guillaume Rose, Directeur du Tourisme et des Congrès, s’est rendue en Californie avec Anne Marie Pinsault du Métropole Monte Carlo et Miek Engelberts de l’agence Inspire Me, partenaires de la DTC.

Plusieurs évènements organisés autour de la thématique « Cinéma », légitime au vu des nombreux films tournés depuis des décennies en Principauté, ont rencontré un franc succès, respectivement à San Francisco, Los Angeles et San Diego, 3 jours après la remise des Oscars.

L’écrivain et historien Marc Braude était présent à chacun de ces événements afin de présenter son livre « Making Monte-Carlo » dédié à l’histoire du succès de Monte-Carlo. Chacune de ses interventions a été vivement appréciée par les différents publics.

En complément de ces soirées à thème, de nombreuses visites d’importants media ont été effectuées par les équipes presse de la Direction du Tourisme, notamment au Los Angeles Times et au San Francisco Chronicle, afin de susciter la curiosité de ces institutions journalistiques pour la destination Monaco.

Enfin, à San Francisco, capitale mondiale des réseaux sociaux, une rencontre a été organisée avec la Direction de Linked’In afin de déterminer comment produire au mieux du contenu rédactionnel apprécié des professionnels dans le monde entier.

Près de 200 personnes, journalistes, professionnels du tourisme, ont participé à cette tournée promotionnelle de la destination Monaco - des rencontres importantes au moment où le dollar, au plus haut face à l’euro, incite la clientèle d’outre-Atlantique à effectuer des voyages en Europe.