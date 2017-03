Tournée promotionnelle de la DTC en Ukraine

Actualité du thème "Tourisme et Congrès"

Communiqué de presse

de gauche à droite : Guy Antognelli, Directeur adjoint DTC ; Florence Zanoli, Sales manager leisure & Mice pour le Méridien Beach Plaza ; Koji Ito, Directeur of Leisure sales pour Fairmont Monte-Carlo.

Dans le cadre de ses opérations de promotion à l’international, la Direction du Tourisme & des Congrès (DTC) et ses partenaires hôteliers, le Méridien Beach Plaza et le Fairmont Monte-Carlo étaient en Ukraine, à Kiev puis Dnipro (anciennement Dniepropetrovsk) du 27 février au 1 mars 2016.

C’est en priorité auprès des professionnels du voyage, agents et tour operators, que la délégation du tourisme monégasque a pu faire valoir les atouts de la Principauté, et notamment les nouveautés : le « Check-up unit du CHPG » et le tourisme médical et du bien-être en général, dans un registre plus loisir le « Dinner in the sky » prévu au mois de juin à Monaco, ou encore le prochain Grand Prix de Formula E qui se tiendra le 13 mai prochain. C’est plus d’une centaine de professionnels que la délégation a rencontrés, très intéressés par les sujets présentés.

Dans le même cadre, le 27 février s’est tenue à Kiev au sein de la galerie d’art « Art Ukraine Gallery » une très belle soirée réunissant des invités de marque - chefs d’entreprise, personnalités en vue, leaders d’opinion - très intéressés par la découverte de Monaco, et potentielle clientèle à haute contribution, S.E. Mme Dumont, Ambassadeur de France à Kiev, est venue rencontrer la délégation monégasque et évoquer leurs éventuelles collaborations futures pour l’Ukraine.

C’est enfin à Dnipro, quatrième ville d’Ukraine en nombre d’habitants, et important centre industriel et économique, que se sont terminées le 1er mars ces diverses actions de promotion.

Déjà positionnée au douzième rang des d’arrivées en principauté, l’Ukraine est une clientèle qui compte pour le tourisme à Monaco, et dispose encore d’un réel potentiel de progression.