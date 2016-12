7è réunion de la Commission d’Insertion des Diplômés

Actualité du thème "L'Emploi "

Communiqué de presse

La Commission, placée sous la présidence du Ministre d’Etat, est composée de 13 membres (1), et la cellule exécutive de la Commission placée sous l’autorité de Stéphane Valeri, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, est animée par Maryse Battaglia, Conseiller Technique.

Jeudi 15 décembre 2016, la Commission d’Insertion des Diplômés s’est réunie pour la 7 e année consécutive, afin de présenter son bilan d’activité et de décider des actions à mener en 2017.

Créée en février 2010 par le Gouvernement Princier, elle répond au souhait de S.A.S. le Prince Souverain de conserver en Principauté la richesse intellectuelle de la jeunesse en offrant des perspectives d’avenir aux jeunes diplômés monégasques et enfants du pays dans les secteurs privé et public de la Principauté, ainsi qu’en permettant le retour à Monaco des diplômés expatriés.

La cellule exécutive a pour mission d’accompagner les jeunes diplômés monégasques et résidents et de favoriser la mise en place de ponts, en nouant des contacts privilégiés avec les entreprises afin de faciliter leur accès aux emplois qualifiés.

Stéphane Valeri a tenu à rappeler à cette occasion que l’insertion des jeunes diplômés est au cœur des préoccupations du Gouvernement Princier.

Il a souligné le bilan très positif de la Cellule exécutive depuis la création de la Commission :

134 partenariats ont été signés avec les entreprises

208 diplômés, parmi lesquels 101 de nationalité monégasque, ont trouvé un emploi correspondant à leurs qualifications, et 89 sont en CDI

917 jeunes diplômés reçus par la Commission, dans le cadre d’un entretien individualisé afin de pouvoir, à l’issue de leur formation, bénéficier d’un accompagnement pour trouver un premier emploi

143 diplômés ont bénéficié d’un stage exigé par leur cursus de formation ;

160 jeunes diplômés reçus par des professionnels, afin de recueillir leurs conseils sur certaines spécialisations.

1) Les Conseillers de Gouvernement-Ministres, le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, le Directeur du Travail assisté du Responsable de la Cellule emploi jeunes, le Président du Conseil National, le Président du Conseil Economique et Social, le Président de la Fédération des Entreprises Monégasques, le Président de l’Association Monégasque des Activités Financières et le Président de la Jeune Chambre Economique.