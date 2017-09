A l'initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco, les experts du phoque moine réunis dans le cadre des explorations de Monaco sur le Yersin, à Madère

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

Le phoque moine est l’un des mammifères les plus menacés au monde avec seulement 500 individus recensés en Méditerranée et sur le proche atlantique. Deux problématiques majeures sont responsables de la vulnérabilité du phoque moine : d’une part les pêcheurs voient en lui un concurrent pour leur activité économique et d’autre part cette espèce est impactée par la dégradation de son habitat causé par l’urbanisation et le tourisme.

Cette réunion, le 6 septembre prochain, devrait permettre de créer une dynamique solide et durable entre les différents projets de protection des populations de Monachus monachus.



La genèse de cette dynamique se situe à Monaco il y a une dizaine d’années. Après l’organisation par la Fondation Prince Albert II de Monaco de deux ateliers de travail réunissant l’ensemble des experts du phoque moine, une étude de faisabilité est commandée par la Fondation. Les résultats de cette étude ont posé les bases de l’engagement de la Fondation dans la protection de cette espèce emblématique. Un engagement qui n’a eu de cesse de se développer aux côtés du Tethys Research Institute, de l’Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal et du WWF Grèce. Ces collaborations, auxquelles s’est ajoutée l’adhésion des communautés locales, ont permis la création d’une AMP autour de l’ilot de Gyaros qui abrite une des plus importantes colonies de phoques moines.

C’est dans la lignée de ce travail de long terme que la Fondation Prince Albert II de Monaco a souhaité réunir les plus grands experts du phoque moine sur le navire Yersin à l’occasion de son escale à Funchal, sur l’île de Madère. Le premier objectif est de faire un point sur tous les projets en cours. Le second, de préparer avec ce groupe d’experts une réunion majeure inscrite au programme de la Monaco Ocean Week 2018 à laquelle participera l’ensemble des fondations qui s’intéressent, en Méditerranée et dans le proche atlantique, à cette espèce emblématique.

Cet atelier sera modéré par Paulo Oliveira, Vice-président de l’Instituto das Florestas e Conservaçao da Natureza (IFCN). Participeront : Rosa Pires (Técnica Superior, IFCN), Luis Freitas (Head of the Science Unit at Madeira Whale Museum), Panos Dendrinos (Biologist PhD, President of the Board, MOm/Hellenic Society for the Study & Protection of the Monk Seal), Spyros Kotomatas (PhD, CYCLADES LIFE Project Leader, WWF Greece), Joan Gonzalvo (PhD, Program Manager, Tethys Research Institute), Harun Guçlusoy (PhD, Université d'Izmir, Institut des sciences et technologies marines), Pablo Fernandez de Larrinoa (Marine biologist, Fundación CBD-Habitat) et Philippe Gaubert (Chargé de recherches, Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier).

A propos des Explorations de Monaco

Les Explorations de Monaco lancées par S.A.S. Le Prince Albert II, ont pour objectif de contribuer à une meilleure connaissance des mers et des océans et d’attirer l’attention du public et des décideurs partout dans le monde pour favoriser les actions de conservation d’initiative locale ou d’envergure internationale.

Polyvalent et modulaire, équipé de 6 laboratoires de recherche, les Explorations de Monaco utilisent le M/V Yersin, un navire qui permet de voyager, d’explorer et d’enseigner en offrant des conditions de travail et de sécurité optimales. La campagne scientifique durera trois ans.

Pour en savoir plus : www.monacoexplorations.org

A propos de la Fondation Prince Albert II de Monaco

En juin 2006, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a décidé de créer Sa Fondation afin de répondre aux menaces préoccupantes qui pèsent sur l’environnement de notre planète. La Fondation Prince Albert II de Monaco œuvre pour la protection de l’environnement et la promotion du développement durable. Elle soutient des projets dans trois principales régions géographiques : le bassin méditerranéen, les régions polaires et les pays les moins avancés.

Les actions de la Fondation se concentrent sur trois domaines principaux : le changement climatique et les énergies renouvelables, la biodiversité, et la gestion intégrée et durable des ressources en eau et la lutte contre la désertification. Depuis sa création,la Fondation a soutenu plus de 400 projets, pour un montant total 36 millions d’euros.

Pour en savoir plus : www.fpa2.org et www.facebook.com/FondationPrinceAlbertIIdeMonaco