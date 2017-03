La Principauté de Monaco accueille le Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée d’un Sanctuaire pour les mammifères marins

Actualité du thème "L'Environnement"

Communiqué de presse

A l’occasion de la cérémonie de signature de l’Accord de siège entre le Gouvernement Princier, le Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos* et les pays membres de l’Accord, sera organisée le 3 avril 2017 lors de la Monaco Ocean Week, une conférence-spectacle sur le Sanctuaire des mammifères marins à 19h30 au Musée Océanographique de Monaco. La conférence, ouverte au public sur réservation, sera suivie du spectacle « Baleine et contrebasse » de Bernard Abeille. Pour plus d’information : www.pelagos-sanctuary.org

* L’Accord Pelagos, signé par la France, l’Italie et la Principauté de Monaco le 25 novembre 1999 à Rome, est relatif à la création d’un Sanctuaire pour protéger les mammifères marins et leurs habitats de toutes menaces d’origine anthropique. Le Sanctuaire constitue une zone pilote de l’Accord sur la Conservation des cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS) et est reconnu comme Aire Spécialement Protégée d’Importance Méditerranéenne (ASPIM). En Méditerranée, le Sanctuaire Pelagos représente l’unique Aire marine protégée internationale dédiée à la protection des mammifères marins.